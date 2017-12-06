Time dergisi yılın ‘kişilerini’ seçti

Dünyanın saygın dergilerinden Time, her yıl merakla beklenen "Yılın Kişisi" ödülünü bu yıl sessizliği bozanlara verdi. Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel saldırıları ve cinsel istismarının sonrasında başlatılan "#MeToo" (Ben de) adlı hareketin öncüleri Time'a "yılın kişileri" unvanını alarak kapak oldu.

2017’nin en çok konuşulan olaylarından biri dünyaca ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın cinsel saldırılarıydı. Weinstein’ın birçok kadını taciz etmesi ve cinsel saldırıda bulunmasının ardından kadınlar #MeToo hareketini başlatmıştı.

Ashley Judd’ın açıklamasının ardından başlayan bu harekette, kadınlar sosyal medya üzerinden maruz kaldıkları tacizi anlatmış ve cinsel saldırılar konusunda bir farkındalık yaratarak yetkililerin duruma müdahale etmesini istemişti.

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Time dergisinin her yıl merakla beklenen Yılın Kişisi ödülü de Hollywood’da yaşanan ve hayatın her anında yaşanabilen fakat kimsenin sesini çıkarmadığı olayı duyuranlara verildi. Time’ın editörleri tarafından seçilen bu kişi ya da gruplar hakkında konuşan Time’ın Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, “Bu son yıllarda gördüğümüz en hızlı sosyal dönüşüm. Tek bir kadının açıklamasıyla birlikte yüzlerce kadın ve erkek kendi hikayelerini anlatma cesaretini buldu” dedi.Time’ın anketinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li sporcu Colin Kaepernick ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi isimler de yer alıyordu.