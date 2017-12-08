Time kapağında dikkat çeken detay…

Dünyaca ünlü Time dergisi her yıl, "Yılın kişisi" ya da "Yılın kişilerini" seçiyor... Bu yıl dergi yılın kişileri olarak sessizliği bozan ve cinsel istismara maruz kaldıklarını açıklayan insanları kapağına taşıdı. Taylor Swift ve Ashley Judd gibi isimleri kapağına taşıyan Time'da ilginç bir detay dikkat çekti.

Fotoğrafta 5 kadın yer alırken, kapaktaki en dikkat çekici unsur, bir dirsekti… Zira bu dirsek, kapak konusunda konuşan fakat ailesinin güvenliği için kimliğini açıklamayan “sıradan” bir insandı.

Time dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, “Bu fotoğrafta dikkat edilmesi gereken detay sadece dirseği görülen kadın. Bu kadın ailesinin hayatını tehlikeye atmamak için kimliğini açıklamadı. Ülkenin ortasındaki Teksas’ta yaşayan ve bir hemşire olan kadının kimliğini açıklamıyoruz fakat bu kadının varlığı ve kapaktaki önemi yadsınamaz ve ‘#Ben de” hareketinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor” ifadesini kullandı.

Time dergisinin yurt haberler muhabiri Charlotte Alter da, “O dirseği kapağa koymamızın bir amacı vardı ve isteyerek orada yer verdik” dedi.

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Time dergisine kapak olan Ashley Judd geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın kendisine taciz ve tecavüz ettiğini açıklamış ve bu açıklamanın ardından farklı sektörlerde görev yapan kadınlar toplum ve iş hayatı içinde yaşadıkları cinsel taciz, mobbing ve cinsel saldırıları sosyal medyada duyurmuştu.