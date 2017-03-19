Son dakika… Avrupa’dan Ankara Yönetimi’ne ‘Nazi’ tepkisi

Avrupa Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı ve Hollanda eski Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, Ankara tarafından dile getirilen "Nazi" ithamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Timmermans, "Türkler II. Dünya Savaşı'nı yaşamadılar, belki bu nedenle bu kelimenin ağırlığını anlamadılar" dedi.

Avrupa Komisyonu 1. Başkan Yardımcısı ve Hollanda eski Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, Ankara tarafından dile getirilen "Nazi" ithamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Timmermans, "Türkler II. Dünya Savaşı'nı yaşamadılar, belki bu nedenle bu kelimenin ağırlığını anlamadılar" dedi.

İtalyan La Stampa gazetesine bir söyleşi veren Avrupa Komiseri Frans Timmermans, “Erdoğan, Hollandalılara ‘Nazi’ dediğinde ne düşündünüz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu, acı verici bir şey, çünkü Türkler II. Dünya Savaşı'nı yaşamadılar, belki bu nedenle bu kelimenin ağırlığını anlamadılar. Biz savaşta çok acı çektik: Rotterdam, Nazi saldırılarında yerle bir oldu, 100 bini aşkın Hollandalı toplama kamplarına götürüldü ve bir daha geri dönmediler. Bu, bizim için kabul edilemez bir ifade.”

DHA’nın haberine göre; Hollandalı politikacı, 15 Mart'ta gerçekleşen ve Başbakan Mark Rutte'nin partisinin birinci çıktığı seçimlere ilişkin de konuştu.

WILDERS’İN KAYBETMESİ ÖNEMLİ

Avrupa Birliği'nin (AB) seçim kampanyasının merkezindeymiş gibi gösterilmesine çok şaşırdığını ifade eden Timmermans, “Gerçekte bu hiç olmadı. Kimse bu konuda konuşmadı. Hollanda'da seçim arifesinde herhangi bir tema yoktu, Türkiye ile sürtüşme başlayınca gerçek bir seçim kampanyasına dönüştü” dedi.

Aşırı sağcı Geert Wilders'in kazanabileceğine asla inanmadığını da dile getiren Timmermans, AB karşıtı popülist adayların da boy gösterdiği Fransa ve Almanya'daki seçimler öncesinde Widers'in kaybetmiş olmasının önemli olduğunu da ekledi.

Öte yandan, mülteci meselesi konusunda Avrupa toplumları ve devletleri arasında birbirlerine güvensizlik olduğunu söyleyen Frans Timmermans, şöyle konuştu:

“Zenginler fakirlere, fakirler de zenginlere güvenmiyor, Hollandalılar Türklere güvenmiyor, Almanya, göçmenler konusunda İtalya'nın gerekeni yaptığına inanmıyor, İtalya ise Almanya'nın bu konuda gereken dayanışmayı gösterdiğine inanmıyor.”

TRUMP’IN VE PUTİN’İN İSTEDİĞİ…

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zayıf bir Avrupa istediklerini savunan Timmermans, “Bu yüzden Putin, buradaki sağ kanattaki milliyetçilere destek veriyor. Ruslarınki ideolojik değil, tamamen stratejik bir seçim, çünkü Batı'nın sınırlarının, kendi sınırlarının dibine dayanacağını gördüler. Onların bu mantığı anlaşılabilir, ama eğer bölünürsek Putin bizi birbirimize karşı kullanma şansını yakalayacak” şeklinde konuştu.

Birlik içinde olurlarsa Rusya'yla açık diyalog konusunda daha özgür olacaklarını savunan Timmermans, “Rusya ve Türkiye bizim komşumuz ve öyle de kalacak. Bu nedenle, işbirliği ve diyaloğa ihtiyacımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının Hollanda’ya iniş izninin iptal edilmesinin ardından, Lahey Yönetimi için “Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, benzer sözleri Almanya Yönetimi için de sarf etmişti.