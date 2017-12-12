Toplu cinsel ilişki partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken, 20. kattan düşüp öldü

Malezya'da toplu cinsel ilişki partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken, 20'inci kattan 6'ncı katın balkonuna çırılçıplak halde düşüp öldü.

Malezya’da toplu cinsel ilişki partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit, feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Partinin yapıldığı 20’nci kattan aşağıya düşen genç manken, 6’ncı katın balkonuna çakıldı. Sağlık ekipleri çırılçıplak halde buldukları genç mankenin olay yerinde can verdiğini tespit etti.

POLİS: İNTİHAR ETMEK İÇİN 20’NCİ KATTAN ATLADI

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede genç mankenin intihar etmek için 20’nci kattan atladığı sonucuna vardı.

AİLE CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE DURUYOR

Ancak güzel mankenin kendisi gibi model olan büyük babası Frederik Smit, torununun intihar etmediğini ve olayda cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.