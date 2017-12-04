Trende anlatılan aldatma hikayesini duydu! Twitter’da paylaştı ortalık karıştı

Bournemouth'tan Manchester'a giden trende, yanında oturan adamın arkadaşına anlattığı aldatma hikayesini gizlice dinleyen İngiliz Emily Shepherd, hikayeyi Twitter'da paylaştı ve sosyal medya bu hikayeyle çalkalandı!

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiltere’de yaşayan Emily Shepherd, Bournemouth’tan Manchester’a trenle yolculuk yaptığı sırada, yan tarafında gerçekleşen ‘oldukça özel ve mahrem’ bir sohbete kulak misafiri oldu. İsminin Ben olduğunu öğrendiği adam erkek arkadaşlarına sevgilisini nasıl aldattığını ballandıra ballandıra anlatıyordu, hem de başına neler geleceğini kestiremeden…

“BEN ADINDA BİR ERKEK ARKADAŞINIZ VARSA, ARKADAŞLARINA SİZİ NASIL ALDATTIĞINI ANLATIYOR”

Adamın arkadaşlarına aslında hiç anlatmaması gereken bu mahrem konuyu övüne övüne anlatmasına sinirlenen genç kadın Twitter’dan “Eğer şu an Bournemouth Manchester treninde Ben adında bir erkek arkadaşınız varsa, arkadaşlarına sizi nasıl aldattığını anlatıyor. Atın onu gitsin!” yazdı.

26 BİN KİŞİ PAYLAŞINCA…

26 bin kişi bu mesajı paylaştı ve Ben’in kız arkadaşının bu durumdan haberdar olmasını istedi.

Bazı kişiler ise özel hayatın gizliliğini bozduğu için Emily’nin tweet’ini eleştirdi. Cuma sabahı atılan tweet binlerce kullanıcıya ulaşsa da Ben’in kim olduğu ortaya çıkmadı.