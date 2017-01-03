TRT’nin suçlu ilan ettiği adam ülkesine döndü!

Kırgız haber ajansı AKIpress, TRT World'ün Reina saldırganı olarak kimliğini açıkladığı kişiye ulaştı. Bugün Bişkek'e geri dönen I.M. saldırıyla bağlantısı bulunmadığını anlattı.

IŞİD'in üstlendiği Reina katliamının failine ait olduğu iddia edilen pasaportu TRT World bugün takipçileriyle paylaşmış, emniyet kaynakları tarafından doğrulanmayan bilgi kanal tarafından kısa süre içinde geri çekilmişti.

AKIpress’in haberine göre kimliği paylaşılan I.M. bugün İstanbul’dan uçağa bindi ve sabah 07.00 sularında Kazakistan’ın başkenti Bişkek’e vardı. Saat 09.00’da ise Bişkek’ten yola çıkarak memleketi Osh kentine ulaştı.

TRT World’ün pasaport görüntüsünü Twitter’da paylaştığı Kırgız vatandaşı Osh kentinde Kırgız Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından da sorguya alındı.

TÜRKİYE’YE İŞ İÇİN GELMİŞ

Kırgız haber ajansının ulaştığı I.M. Reina’daki saldırıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını, İstanbul’a bir iş görüşmesi için 1 Ocak’ta gittiğini anlattı.

Türk polisi tarafından bir saat boyunca sorgulandığını ifade eden I.M. şunları anlattı:

“Bişkek’ten İstanbul’a 1 Ocak’ta geldim. İşle ilgili işlerimi bitirdim. İstanbul’da havalimanına geldim. Uçağa bindikten hemen sonra Türk polisi beni uçaktan indirdi ve sorguya aldı. Bir saat boyunca sorgudaydım. Bu nedenle Bişkek uçağı bir saat rötarla kalktı. Polisler beni sorguya çektiklerini çünkü fotoğraftaki saldırganla fiziki benzerlik gösterdiğimi söylediler. Özür diledikten sonra uçağa binmeme izin verdiler.”

İşi gereği sürekli İstanbul’a geldiğini ifade eden I.M. 28 Aralık’ta İstanbul’a gelip 30 Aralık’ta ülkesine geri döndü. Bundan bir gün sonra 1 Aralık’ta yeniden Türkiye’ye geldikten sonra bugün Bişkek’e dönerken polis tarafından sorguya alındı ve kimliği TRT World tarafından Twitter’da “saldırıyla bağlantısı bulunan kişi” olarak açıklandı.