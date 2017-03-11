Trump, Abbas’ı ABD’ye davet etti

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, barış görüşmelerini konuşmak üzere Beyaz Saray'a davet ettiği açıklandı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, barış görüşmelerini konuşmak üzere Beyaz Saray'a davet ettiği açıklandı.

Abbas’ın sözcüsü tarafından, iki lider arasındaki telefon konuşmasına ilişkin yapılan açıklamada, davetin tarihi için “yakın bir zamanda” ifadesi kullanıldı.

Sözcü, “Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın kalıcı bir barış süreci konusunda ciddi olduğuna ikna olmuştur” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin girişimiyle başlayan son süreç 2014 yılında olumsuz sonuçlanmıştı.

İki lider arasında, Cuma günü davete ilişkin gerçekleşen telefon görüşmesi, Trump başkanlığı devraldıktan sonra yapılan ilk görüşme olarak kayda geçti.

Donald Trump, İsrail’deki yerleşimlere olan yaklaşımı ve ülkesinin büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması yönündeki kararı nedeniyle Filistin cephesinde tepki çekmişti.

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Buna karşın Trump yönetiminden geçtiğimiz hafta yapılan bir açıklama ile İsrail, Batı Şeria’daki toprak ilhakları nedeniyle uyarılmış, “bunun krizi büyüteceğini” vurgulanmıştı.

Bu adım, Trump’ın iki ülke arasında daha merkezci bir politika izleyeceği yorumlarına neden olmuştu.