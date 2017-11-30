Trump alay konusu oldu! Twitter’da gündem olan hata…

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden İngiltere Başbakanı Theresa May'e tepki göstermek isterken yanlış bir hesaba mesaj attı. ABD Başkanı sonraki denemesinde "doğru başbakanı" bulsa da Twitter'da gündem olmaktan kurtulamadı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı hatayla bir kez daha Twitter’ın gündemine oturdu. Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May’i hedef almak isterken hesapları karıştırdı. ABD Başkanı, 6 takipçisi olan başka bir Theresa May hesabına mesaj attı.

Kısa süre sonra hatasını fark edip tweetini silse de yanlış mesaj Twitter’ın gündemine oturdu.

Trump mesajında, “Theresa benimle uğraşacağına Birleşik Krallık’ta yaşanan yıkıcı radikal İslamcı terör ile uğraş. Biz burada gayet iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Theresa May gün içinde yaptığı açıklamada, Trump’ın, İngiltere’de aşırı sağcı Britain First (Önce İngiltere) partisi liderinin Twitter paylaşımını retweet etmesini eleştirmiş ve bunu yanlış bulduğunu belirtmişti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

ABD Başkanı Trump daha önce de kızı Ivanka Trump yerine İngiltere’de yaşayan İvanka Majic isimli bir kadına mesaj atmış karşılığında da “Siz büyük sorumlulukları olan birisiniz. Size tavsiyem Twitter'da daha dikkatli davranmanız ve küresel ısınma konusunda daha fazla bilgi edinmeniz” yanıtını almıştı.

Trump geçtiğimiz aylarda da şarkıcı Lee Greenwood’un doğumgününü kutlamak isterken hesapları karıştırmış ve Trump karşıtı bir avukata doğumgünü mesajı atmıştı.