Trump Beyaz Saray’da Abbas ile görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Trump, Abbas ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin halkının yanı sıra İsraillilere ve tüm Ortadoğu’ya barış, istikrar, refah ve güven getirmesini sağlayacak anlaşmaya imza atan Abbas’ı desteklediğini söyledi.

Filistin ve İsrail arasında bir uzlaşma sağlamaya kararlı olduğunu belirten Trump, ‘Ancak hiçbir uzlaşma ABD ya da herhangi başka bir ulus tarafından dayatılamaz. Filistinliler ve İsrailliler birlikte çalışarak, iki tarafın da barışa giden yolda buluşması gerek. Ben de gereken ne varsa, aracılık, arabuluculuk, her şeyi yapmaya hazırım; bu işi çözeceğiz' diye konuştu.

Trump, barışı sağlamanın yolunun aynı zamanda IŞİD gibi terör örgütlerini de yenmekten geçtiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Filistin ve İsrail'in birbirlerine karşı nefret söylemlerinden vazgeçmeleri çağrısında da bulundu.

Filistin lideri Mahmud Abbas da 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladı.

Abbas, iki devletli bir barış çözümünün terörizmle mücadelede de fark yaratacağını söyledi. Abbas, Trump’ın çabalarının barışın sağlanması için umut verici nitelikte olduğunu vurguladı.

Mahmud Abbas, ‘İsrail, Filistin toprakları ve halkı üzerindeki işgaline bir son vermeli, Filistin, İsrail devletini tanıyor. Filistinliler çocuklarını ve torunlarını bir barış kültürü içinde yetiştirebilmeliler’ diye konuştu.