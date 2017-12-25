Trump parayı kesti

Trump'ın tartışmalı Kudüs kararı sonrasında geçen New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley, "Oylamayı dikkatlice izliyoruz. Para yardımını kesebiliriz" açıklamaları gerçek oldu. ABD, 2018-2019'da BM'ye bütçesini 250 milyon dolar azalttığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin yaşadığı hezimetin faturası Birleşmiş Milletler’e çıktı. Kudüs hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz, büyükelçiliğimizi oraya taşıyacağız” açıklamasının ardından geçen hafta yapılan oylama öncesinde ABD adeta bütün dünyayı tehdit etmişti. Başta Trump ve ABD’nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley, “BM’ye cömert katkılarda bulunuyoruz ama karşılığı böyle olmamalı. Gerekirse fonu keseriz” açıklamasını yapmıştı.

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Oylama öncesinde Trump, “Bizden milyonlarca ve hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oylamayı izleyeceğiz. Bırakın bize karşı oy versinler, tasarruf ederiz, umrumuzda değil” ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Kurulu’nda ABD ve İsrail’e büyük bir darbe olan oylama sonrasında bugün Haley, BM’ye yapılacak 2018-2019 bütçesinde kesintiye gidileceğini duyurdu. Haley, “Biz artık ABD halkının cömertliğini sömürmelerine izin vermeyeceğiz. 2018-2019 bütçesi 250 milyon dolar azaldı” ifadesini kullandı.