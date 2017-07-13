Trump: Biz, iki büyük nükleer gücüz!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi anlaştığını ve iki ülkenin çok büyük nükleer güç olduğunu açıkladı.

CBN kanalına konuşan Trump, “Çok iyi anlaştığımızı ve bunun kötü değil iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar, ‘Aman, onlar iyi geçinmemeli' diyor. Bunlar kim, bunu kim söylüyor? Ben, çok ama çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Biz, iki büyük nükleer gücüz” dedi.

“EĞER BİZ DİYALOG KURMAZSAK…”

Putin ile Hamburg'daki görüşmesinin yaklaşık 2.5 saat sürmesinin herkesi şaşırttığını belirten Trump, Rusya'yla diyalog kurmanın önemli olduğunu kaydederek, “Ve eğer diyalog kurmasak bu, ülkemiz ve onların ülkesi için çok sorun yaratacak. Diyaloga ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“SURİYE'DEKİ ATEŞKES…”

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de ateşkes anlaşmasına varılmasının Rusya'yla başarılı işbirliğinin örneği olduğunu belirtti. CBN News'a konuşan Trump, “Suriye'de varılan ateşkes, Rusya'yla işbirliğinde henüz varabildiğim başarının önemli bir örneği” dedi. Putin ile muazzam bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden ABD lideri, “Başardığımız bir şey var, bu da korkunç kıyametin ve korkunç cinayetleri olduğu Suriye'nin önemli bir bölümünde ateşkes anlaşmasına vardık. Bu anlaşmanın üzerinden 4 gün geçti. Ateşkes 4 gün gücünü koruyor” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİKİ ANLAŞMANIN SEBEBİ…”

Önceki ateşkes anlaşmalarının pek ‘ayakta duramadığını' ifade eden Trump, “Şimdiki anlaşmanın sebebi, Devlet Başkanı Putin ve Başkan Trump'ın anlaşmaya varması ve şimdi bu ateşkese uyuluyor” diye konuştu. Daha sonra nelerin olacağını bilmediğini söyleyen Trump, “Belki onlar ateşkesi bozar. Ama şimdilik öncekilerinden farklı olarak bu ateşkese uyuluyor” dedi.

Rusya'yla başarılı işbirliği için Suriye dışında birçok alanın olduğunu söyleyen ABD lideri, “Ama Putin kendi ülkesi, Trump da kendi ülkesi için iyisini isteyecek” dedi.