Trump-CNN kavgasında son perde!

ABD Başkanı Donald Trump'ın medyayla kavgası sürüyor. Trump CNN International'ı bir kez daha hedef aldı. "Yalan haberleriyle ülkemizi dünyada çok kötü temsil ediyor" dedi. CNN Internatıonal Trump'a "Bizim işimiz haber yapmak ABD'yi temsil etmek değil" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir kavgalı olduğu CNN International’ı yine hedef aldı. Trump Twitter’dan, “FOX News, ABD’de CNN’den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir yalan haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor” paylaşımında bulundu. Trump’ın paylaşımına CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Trump’a cevap verdi. “ABD’yi dünyaya karşı temsil etmek CNN’in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak” dedi.

İLGİLİ HABER Donald Trump ile TIME arasında 'Yılın İnsanı' polemiği

Kanalın deneyimli muhabiri Ben Wedeman da Twitter hesabında haber peşinde koşarken başının yaralandığı bir fotoğrafı paylaşarak “CNN International’da haber için kanımız akıtırız. Bu konuda sahte bir şey yok” diye Trump’a tepkisini gösterdi. AFP’nin Beyaz Saray muhabiri Andrew Beatty ise Trump’ın çıkışının zamanlamasına dikkat çekti. “Neden Trump Putin’in CNN International dahil Rusya’daki yabancı medyaya baskı uyguladığı günde böyle bir şey yaptı” diye sordu.

İLGİLİ HABER Trump Erdoğan'a garanti verdi: YPG'ye silah yok

Rus lider geçen hafta ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının “Yabancı ajan” olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını imzalamıştı. Trump yönetimi, AT&T İletişim Teknolojileri Şirketi’nin CNN’in üst kuruluşu Time Warner şirketini alım işlemini hafta başında mahkemeye vermişti. Adalet Bakanlığı alımın “ABD’de medya tekeli oluşturacağı” gerekçesiyle durdurulmasını talep etmişti. Bu adım Trump ile CNN arasında başkanlık yarışından beri süren gerginliği daha da arttırdı.