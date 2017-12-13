Trump: Coca cola beni sevmese bile içmeye devam edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump bu kez de kola düşkünlüğü ve fazla televizyon izlediği iddialarıyla gündemde. New York Times, başkanın günde 12 kutu kola içtiğini, günde 4-8 saat televizyon izlediğini öne sürdü. Trump, gazetenin televizyon izleme iddiasını yalanladı ama kola ile ilgili bir yorum yapmadı.

İlk iddia 8 ay önce ortaya atılmış, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ofisine garsonu çağırmak için zil taktırdığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, başkan tam bir kola tutkunuydu. Garsonu da bu yüzden sık sık çağırıyordu. New York Tımes bu iddiaları bir üst noktaya taşıdı. Başkanın günde 12 kutu diyet kola içtiğini öne sürdü. Gazeteye göre, Trump televizyon izlemeyi de çok seviyor. Hem de günde 4 ile 8 saat başında kalacak kadar. Trump gazetenin haberine öfkelendi. O kadar televizyon izlemediğini savundu, yine “Yalan haber” suçlamasında bulundu. Ancak haberin çok kola içtiğiyle ilgili kısmına ilişkin yorumda bulunmadı. Trump’ın bu kadar kola içmesi sağlığıyla ilgili tartışma yarattı.

Bir kutu kolada 42 miligram (mg) kafein bulunuyor. Bu da, eğer haber doğruysa, Trump’ın günde 504 mg kafein alması demek. Mayo Kliniği’ne göre yetişkinlere günde en fazla 104 gram kafein öneriliyor. Kafein fazlası uykusuzluk, asabiyet, öfke, huzursuzluk ve kas titremesine yol açabiliyor. Bazı araştırmalara göre de yapay tatlandırıcıların bulunduğu içecekler iştahı ve tatlı arzusunu artırıyor. Uzmanlar, Trump’a en azından kolayı maden suyu ile sulandırmasını öneriyor. Aslında Trump da fazla kolanın zararlı olduğunu biliyor. 5 yıl önce attığı bir tweette, bir kola reklamına atıfta bulunarak, “Hiçbir zaman diyet kola içip zayıf olan birini görmedim” demişti. “Kolacılar bana kızabilir ama ben de bu zıkkımı halen içiyorum” diye de eklemişti.

Trump’ın sadece kolaya değil fast fooda da düşkün olduğu biliniyor. Yıllar önce hamburger zinciri ve bir pizza markasının reklamında oynadığı görüntüler yeniden sosyal medyada paylaşıldı.

Trump geçtiğimiz aylarda yine coca cola ile ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı.

İşte o paylaşım:

”Coca Cola beni sevmese bile cola içmeye devam edeceğim.”