Trump: Düzenlemelerden kurtularak demokrasiyi savunuyoruz

Ağ tarafsızlığı düzenlemesinin kalkmasının tepki çekmesi üzerine Trump, 'bürokratik ayak bağından başka bir şey olmayan düzenlemelerden kurtularak demokrasiyi savunduklarını' iddia etti. ABD Başkanı açıklamalarını 1960 yılı ile bugünün düzenlemelerini temsil eden biri alçak biri devasa iki kağıt yığını arasından yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın selefi Barack Obama’nın sağlık hizmetleri, çevre koruma, mali denetimlerle ilgili düzenlemelerini iptal etmesine koşut Federal İletişim Komisyonu da internete eşit erişimi güvence altına alan ağ tarafsızlığı düzenlemesini kaldırdı. Serbest piyasayı denetlemeyi hedefleyen federal düzenlemelerin ortadan kalkmasının tepki çekmesi üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Trump, ‘bürokratik ayak bağından başka bir şey olmayan düzenlemelerden kurtularak demokrasiyi savunduklarını’ iddia etti.

KIRMIZI BANTLI ŞOV

İşadamı başkan, düzenlemelere karşı açtığı ‘savaşa’ bir şov havası katmayı ihmal etmedi. ‘1960’ın’ düzenlemeleri diye alçak bir kağıt yığınının karşısına ‘bugünün’ düzenlemeleri diye devasa bir kağıt yığını dizdirdi. Bürokratik işlemlere İngilizcede ‘red tape’ (kırmızı bant) denilmesine atıfla kağıt yığınlarının etrafına sardığı kırmızı bantı alkışlar arasında kesen Trump, federal düzenlemelerin 1960’da sadece 20 bin sayfa olduğunu, bugünse 185 bin sayfaya tekabül ettiğini anlattı. Kırmızı bant kesme sahnesini de Twitter hesabının anafotoğrafı yaptı.

‘BUGÜNÜN ABD’Sİ 1960’A KIYASLA ÇOK BÜYÜDÜ’

Trump’ın şovunu analiz eden Washington Post gazetesi ”Bugünün ABD’si de 1960’lardan çok daha büyük. 179 milyonluk nüfus 332 milyona, GSYH de 3 trilyondan 17 trilyon dolara çıktı” değerlendirmesini yaptı. Yığınların yüksekliğiyle ilgili karmaşık hesaplamalara giren gazete, ‘Her halükarda Trump başarılı oldu. Çok sıkıcı bir konuyu ilgi çekici hale getirdi” dedi.