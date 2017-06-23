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‘Trump hakkında en beğendiğim şey eşi’

Bir döneme damga vuran İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
18:3523 Haziran 2017
Dünya
‘Trump hakkında en beğendiğim şey eşi’
Bir döneme damga vuran İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania hakkında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

İtalya’da bir döneme damga vuran iş adamı ve eski başbakan Silvio Berlusconi, ABD’nin tartışmalı başkanı Donald Trump hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Dört dönem boyunca başbakanlık koltuğuna oturan Berlusconi, kendisine sorulan, “Donald Trump hakkında neleri beğeniyorsunuz” sorusuna “Eşi Melania’yı beğeniyorum” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz hafta Forza Italia partisiyle siyasete geri döneceğinin sinyalini veren 80 yaşındaki Berlusconi, “Trump’la benzetilmek beni çok ilgilendirmiyor. Trump hakkında söyleyebileceğim şey Melania hakkında. Onun güzelliği, tarzı ve çekiciliğini beğeniyorum” dedi. Berlusconi, “Onunla henüz tanışmadım ama televizyonda gördüm ve herkes onu seviyor. Amerika’daki Demokratlar bile onu eleştirmiyor” yorumunu yaptı.

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