Trump ile Trudeau’nun buluşmasına o bakış damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump komşu ülke Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yu ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. İki liderin görüşmesinden servis edilen bir kare fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu.

Trudeau’nun ziyareti bir süredir merakla bekleniyordu. Zira Trump’ın mültecilerle ilgili politikalarının Trudeau tarafından tasvip edilmediği biliniyordu. Öte yandan Trudeau’nun eski Başkan Barack Obama ile yakın arkadaş olması da ziyareti ilginç kılan özelliklerden biriydi.

İki lider Beyaz Saray’da yapacakları görüşme öncesinde birlikte basına poz verdiler. Bu esnada basın mensupları Trudeau’nun kendisine el uzatan Trump’a bir anlık bakışını yakaladı.

Fotoğraf çok kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konu haline geldi. O anda yaşlananlar ise aslında böyleydi: