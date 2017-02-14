Trump ile Trudeau’nun buluşmasına o bakış damga vurdu

Trudeau’nun ziyareti bir süredir merakla bekleniyordu. Zira Trump’ın mültecilerle ilgili politikalarının Trudeau tarafından tasvip edilmediği biliniyordu. Öte yandan Trudeau’nun eski Başkan Barack Obama ile yakın arkadaş olması da ziyareti ilginç kılan özelliklerden biriydi.
İki lider Beyaz Saray’da yapacakları görüşme öncesinde birlikte basına poz verdiler. Bu esnada basın mensupları Trudeau’nun kendisine el uzatan Trump’a bir anlık bakışını yakaladı.
Fotoğraf çok kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konu haline geldi. O anda yaşlananlar ise aslında böyleydi:
ABD ile Kanada'dan kadın yöneticilerle düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında Trump ve Trudeau, kadınların iş gücüne katılımına odaklanan bir çalışma grubu oluşturacaklarını açıkladı.
Toplantıya Trump'ın kızı Ivanka Trump da katıldı. Kanada Başbakanı’nın yanına oturan Ivanka’nın hayran bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Dünya basınında haberlere konu olan bu kareler, “Yakışıklı Trudeau’nun hayranlarına yeni biri daha eklendi” yorumuyla verildi.
Ortak basın toplantısında, iki lider de, ekonomik büyüme ve işbirliği alanında ortak hareket konusunda kararlılıklarını vurguladı.
İki lider ortak çıkarlarını vurgulasa da, birbirinden farklılık gösteren görüşleri de belirgindi. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, mülteci ve göçmenlik konusundaki icraatını överek, “Yanlış kişilerin içeriye girmesine izin veremeyiz” dedi. Trudeau ise, Kanada'nın ‘açıklık politikalarını izlemeye' devam ettiğini söyledi.
Trudeau daha sonra, iki ülkenin yaklaşımlarının zaman zaman farklılık gösterdiğine dikkati çekti ancak “Kanadalılar'ın benden beklediği son şey, buraya gelip de başka bir ülkeye kendilerini nasıl yönetmeyi seçtikleri konusunda ders vermem” dedi.