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Trump ile Trudeau’nun buluşmasına o bakış damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump komşu ülke Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yu ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. İki liderin görüşmesinden servis edilen bir kare fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu.
Sozcu.com.tr
10:2014 Şubat 2017
Dünya
Trump ile Trudeau’nun buluşmasına o bakış damga vurdu
ABD Başkanı Donald Trump komşu ülke Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yu ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. İki liderin görüşmesinden servis edilen bir kare fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu.

Trudeau’nun ziyareti bir süredir merakla bekleniyordu. Zira Trump’ın mültecilerle ilgili politikalarının Trudeau tarafından tasvip edilmediği biliniyordu. Öte yandan Trudeau’nun eski Başkan Barack Obama ile yakın arkadaş olması da ziyareti ilginç kılan özelliklerden biriydi.

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İki lider Beyaz Saray’da yapacakları görüşme öncesinde birlikte basına poz verdiler. Bu esnada basın mensupları Trudeau’nun kendisine el uzatan Trump’a bir anlık bakışını yakaladı.

Fotoğraf çok kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konu haline geldi. O anda yaşlananlar ise aslında böyleydi:

IVANKA’NIN HAYRAN BAKIŞLARI

ABD ile Kanada'dan kadın yöneticilerle düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında Trump ve Trudeau, kadınların iş gücüne katılımına odaklanan bir çalışma grubu oluşturacaklarını açıkladı.

tru23274Toplantıya Trump'ın kızı Ivanka Trump da katıldı. Kanada Başbakanı’nın yanına oturan Ivanka’nın hayran bakışları dikkatlerden kaçmadı.

324re987asdnaryDünya basınında haberlere konu olan bu kareler, “Yakışıklı Trudeau’nun hayranlarına yeni biri daha eklendi” yorumuyla verildi.

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GÖÇMEN KONUSU ÖNE ÇIKTI

Ortak basın toplantısında, iki lider de, ekonomik büyüme ve işbirliği alanında ortak hareket konusunda kararlılıklarını vurguladı.

İki lider ortak çıkarlarını vurgulasa da, birbirinden farklılık gösteren görüşleri de belirgindi. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, mülteci ve göçmenlik konusundaki icraatını överek, “Yanlış kişilerin içeriye girmesine izin veremeyiz” dedi. Trudeau ise, Kanada'nın ‘açıklık politikalarını izlemeye' devam ettiğini söyledi.

Trudeau daha sonra, iki ülkenin yaklaşımlarının zaman zaman farklılık gösterdiğine dikkati çekti ancak “Kanadalılar'ın benden beklediği son şey, buraya gelip de başka bir ülkeye kendilerini nasıl yönetmeyi seçtikleri konusunda ders vermem” dedi.

BABASIYLA FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ

Trudeau Beyaz Saray'daki görüşmede Amerikan Başkanı'na, 2000 yılında yaşamını yitiren babası, eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau ile Trump'ın beraber aynı karede yer aldıkları bir fotoğrafı hediye etti. Trump, Pierre Trudeau'yi tanıdığını ve ona saygı duyduğunu belirterek, fotoğrafı ‘çok özel bir yerde' saklayacağını kaydetti.
Son güncelleme: 10:2714.02.2017
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