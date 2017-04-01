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Trump kararnameyi imzalamadan gitti, herkes şaştı kaldı

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü iki kararname imzalamak için kameraların karşısına geçti. Ancak Trump bunun yerine Oval Ofis'te şimdiye kadar hiç yaşanmamış tuhaf bir olaya "imza attı."
Sozcu.com.tr
10:081 Nisan 2017
Dünya
Trump kararnameyi imzalamadan gitti, herkes şaştı kaldı
ABD Başkanı Donald Trump cuma günü iki kararname imzalamak için kameraların karşısına geçti. Ancak Trump bunun yerine Oval Ofis'te şimdiye kadar hiç yaşanmamış tuhaf bir olaya "imza attı."

Trump Çin’i hedef alan; hem ticaret açığını azaltmak, hem de anti-damping uygulamalarını sıkılaştırmak amacıyla iki başkanlık kararnamesine imzalamak için yardımcısı Mike Pence ve diğer Beyaz Saray çalışanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçti.

Trump, “Herkese çok teşekkür ederim. (Kararnamenin) Güçlü sonuçlarını çok çok kısa bir zamanda göreceksiniz” dedikten sonra bir anda odanın kapısına yöneldi.

 

Trump bu hamlesiyle, o sırada eski danışmanı Michal Flynn ile ilgili soru soran gazetecilere cevap vermekten kurtuldu ancak kararnameyi imzalamadan odadan çıkmış oldu.

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Trump, arkasından koşan Mike Pence’i de zor durumda bıraktı. İmza atmadığını söyleyen Pence’e de aldırış etmeyen Trump yoluna devam etti.

Pence ise tüm basının karşısında kararnamelerin bulunduğu dosyayı alıp Trump’ın arkasından gitmek zorunda kaldı. Yaşanan bu tuhaf durum basında “Turmp’ın acelesi var” yorumunun yapılmasına neden oldu.

Son güncelleme: 10:0901.04.2017
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