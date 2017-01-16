Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırılarının önlenmesini sağlayamadığı için NATO’nun artık demode olduğunu düşündüğünü, ancak yine de kendisi adına ittifakın hala çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, terör saldırılarının önlenmesini sağlayamadığı için NATO’nun artık demode olduğunu düşündüğünü, ancak yine de kendisi adına ittifakın hala çok önemli olduğunu söyledi.

İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda “NATO'nun modasının geçtiğini söyleyince çok eleştiri aldım” diyen Trump, “NATO demode, çünkü terörün icabına bakmıyor. İki gündür çokça tepki aldım. Ama sonra ‘Trump haklı' demeye başladılar” ifadelerinde bulundu.

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“NATO ÜYELERİ YETERLİ KATKI SAĞLAYAMIYOR”

NATO üyesi olan pek çok ülkenin, ABD'nin savunma desteğine sahip olmanın karşılığını adil biçimde ödemediklerini de sözlerine ekleyen Trump, “Ödemeleri gerekeni ödeyen sadece beş ülke var” dedi.

DHA