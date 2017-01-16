Trump, Rusya’ya yaptırımları kaldırmayı teklif edecek ama bir şartla

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırılması karşılığında, Putin'den nükleer silahlarını azaltmasını teklif edeceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre Trump, İngiliz gazetesi London Times’ın internet sayfasında dün yer alan söyleşisinde, ABD’nin şimdiye kadar izlediği dış politikayı ağır biçimde eleştirdi.

Trump Irak’ın işgalini ABD tarihinin belki de en vahim hatası olarak niteledi ve “arı kovanına taş atmaya” benzetti.

Cuma günü ülkesinin 45. başkanı olarak göreve başlayacak olan Trump’ın açıklaması, nükleer silah denetimi konusunda önemli bir adım atabileceğini ima ediyor.

“NÜKLEER SİLAHLAR AZALTILMALI”

Trump, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar var. Ruslarla iyi anlaşmalar yapabilir miyiz, bakalım” dedi.

“Öncelikle nükleer silahlar çok daha büyük ölçüde azaltılmalı. Şu anda Rusya yaptırımlar nedeniyle çok zorlanıyor ama bence öyle şeyler olabilir ki çok insan bundan yararlanabilir.”

ABD ve Rusya hâlâ dünyanın en büyük nükleer güçleri. ABD’nin stratejik füzeler ve bombardıman uçaklarına yüklenmiş bin 367 nükleer başlığı var.

ABD dışişleri bakanlığının son verilerine göre Rusya ise konuşlanmış bin 796 savaş başlığına sahip.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ittifak ilişkisi kurmak için fazla acele ettiği yolundaki eleştirilere rağmen, Moskova ile ülkesi arasındaki ilişkileri düzelteceğini söylemişti.

Ancak Rusya’nın Trump hakkında özel görüntülere sahip olduğu yolundaki doğrulanmayan haberler üzerine konu daha dikkatle ele alınıyor.

Trump söyleşide, Rusya’nın Suriye iç savaşına katılmasını da eleştirdi ve bu müdahalenin “korkunç bir insani duruma yol açan çok kötü bir şey” olduğunu söyledi.

“NATO ESKİDİ AMA HALA ÖNEMLİ”

NATO konusunda da Trump, askeri ittifakın artık eskimiş olduğunu ancak kendi açısından hâlâ büyük önem taşıdığını belirtti. Pek çok NATO üyesinin ABD’nin sağladığı koruma karşılığında üstlerine düşen parasal katkıyı yapmadıklarını söyledi.

Ortadoğu sorununda bir barışa varılması görevini damadı Jared Kushner’e vereceğini söyleyen Trump, bundan sonra çıkabilecek ve İsrail’i eleştiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını İngiltere’nin veto etmesini istedi.

“BREXIT İYİ BİR KARARDI”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararına da değinen Trump bu kararın iyi bir şey olduğunu söyledi. “Brexit’in sonunda çok harika bir şey olduğu ortaya çıkacak” diyen Trump, İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak için sabırsızlandığını belirtti.