Trump uçaktan indi protestolar başladı: Cehenneme hoşgeldiniz

G20 Zirvesi için eşiyle birlikte Almanya'ya iniş yaptı. Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak olan G20 liderler zirvesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın iniş yapmasından önce kentteki protestolar da başladı. Antikapitalist grupların ana sloganı ise "Cehenneme hoşgeldiniz" olacak.

Hamburg’da bir grup eylemci kendilerini griye boyayarak, ‘zombi protestosu’ eylemiyle zirveyi ve ABD Başkanı Trump’ı protesto etti.

G20 zirvesinin gerçekleşeceği Almanya’nın Hamburg kentinde bu akşam da büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. Protestocuların, yarın dünya liderlerinin zirveye girişini engellemeyi planladığı belirtiliyor.

Antikapitalist aktivistler, şiddetli geçeceği sanılan ‘Cehenneme Hoşgeldiniz’ protestosuna imza atacak.

Büyük bir gerginliğin hakim olduğu kentte olağanüstü önlemler alınıyor. G20 zirvesi boyunca 100 bin kadar göstericinin protestolara katılması bekleniyor.

20 BİN POLİS ÇALIŞACAK

Polis araçları ve tazyikli su taşıma araçları hazır bekletilirken, G20 boyunca yaklaşık 20 bin polis çalışıyor olacak.

Gözaltı merkezlerinde ise 400 kişi için yer bulunduğu kaydedildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre güvenlik yetkilileri, “8 bin aşırılıkçının ev yapımı silahlarla kenti hedef aldığını” söylüyor.

‘SAPAN, BİLYE, YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ELE GEÇİRDİK’

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, “Geçtiğimiz günlerde polise karşı kullanılması için hazırlanan el yapımı silahlar, yanıcı sıvıyla doldurulmuş, sapan, bilye ve yangın söndürücüler ele geçirdik” dedi.

Öte yandan merkezde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağı görüşme var.