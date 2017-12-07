ABD'nin Kudüs kararının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İsrail'e karşı 'yeni intifada' çağrısı yaptı. İsrail açıklamanın ardından Batı Şeria'ya takviye taburlarını konuşlandırma kararı aldı.

Hamas lideri Haniye, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Gazze’de yaptığı konuşmada “ABD destekli Siyonist politikaya yeni intifadanın ateşini yakmadan karşı koyamayız. Siyonist düşmana karşı yeni bir intifadanın çağrısını yapmalı ve çalışmalarını yapmalıyız” dedi.

HANİYE 8 ARALIK’I ‘ÖFKE GÜNÜ’ İLAN ETTİ

“Gazze’yi özgürleştirdiğimiz gibi halk direnişi yoluyla Kudüs ve Batı Şeria’yı da özgürleştirebiliriz” ifadelerini kullanan, Haniye cuma gününü de (8 Aralık) ‘Kudüs ve Batı Şeria’ya Özgürlük’ sloganı altında ‘Öfke Günü’ ilan etti.

‘TRUMP PİŞMAN OLANA KADAR İNTİFADAYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ’

Diğer Arap ülkelerine ABD ile iş birliğini sonlandırma çağrısında bulunan Haniye, “Trump ve işgalciler bu karardan pişman olana kadar intifadayı sürdürmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR STRATEJİ GELİŞTİRMELİYİZ’

“Filsitin’e karşı bu yeni komploya karşı kararlar almalıyız ve yeni bir strateji geliştirmeliyiz. Filistin Yönetimi Oslo anlaşmalarından ve bu anlaşmalardan doğan Filistinliler’e yönelik keyfi şartlardan kendini kurtarma konusunda cesaretli olmalı” diyen Haniye “Bu zorluklar karşısında Filistin’in işgal edilmiş topraklarını yasallaştırmayı tanınmayacağımız konusundaki pozisyonumuzu tekrar ediyorum” dedi.

‘KUDÜS FİLİSTİN DEVLETİ’NİN ARAP, FİLSİTİNLİ VE İSLAMİ BAŞKENTİDİR’

Haniye “Artık barış anlaşması veya barış süreci diye bir şey kalmadı. Filistin halkı, ABD kararı sonrası tarihi bir yol ayrımında. Araplar ve Müslümanlar, merkezinde Kudüs’ün olduğu bu yol ayrımından geçiyor” diyerek “Kudüs birdir. Doğusu ya da batısı diye bir şey yok. Kudüs, Filistin Devleti’nin Arap, Filistinli ve İslami başkentidir” ifadelerini kullandı.

‘FİLİSTİN İKİ DEVLETE BÖLÜNEMEZ’

Haniye “Ben bugün Filistin’in de bir olduğunu ve denizden ırmağa kadar birleşmiş olduğunu söylüyorum. İki devlete ya da yapıya bölünemez. Filsitin ve Kudüs bizimdir. İşgalin meşruluğunu ve İsrail’in başkente sahip olmak için Filsitin topraklarındaki varlığını tanımıyoruz” diye konuştu.

İSRAİL, BATI ŞERİA’YA TAKVİYE KUVVET KONUŞLANDIRIYOR

Diğer taraftan İsrail, Hamas’ın açıklaması sonrası Batı Şeria’ya ek kuvvetlerini konuşlandırdığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada “Durum değerlendirmesinin ardından bir dizi tabur takviye olarak Batı Şeria’ya gönderildi” dendi.

Filistinliler’in Batı Şeria, Gazze ve Kudüs’ün doğusunda bugün protesto gösterileri yapması bekleniyor.