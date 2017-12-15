Trump videolarını paylaşıyordu… Gözaltına alındı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden İslamofobik videolarını paylaştığı İngiliz aşırı sağcı grup "Britain First"ün başkan yardımcısı Jayda Fransen gözaltına alındı.

Jayda Fransen, ağustos ayında Belfast’ta katıldığı bir mitingde yaptığı İslam karşıtı konuşma nedeniyle çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı.

Fransen hakkında duruşma salonundan çıkarken 13 Aralık’ta yaptığı başka bir konuşma nedeniyle bir kez daha gözaltına alındı. İkinci gözaltının, Fransen’in Belfast’ta Katolikler ile Protestanları ayıran duvarlardan birinin yakınında yaptığı konuşma olduğu belirtiliyor.