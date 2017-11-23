Trump Yönetiminin ‘Seyahat Yasağı’ Talebi

Beyaz Saray, Anayasa Mahkemesi’nden 6 ülkenin vatandaşlarına getirilen seyahat yasağını onaylamasını talep etti.

California eyaletindeki bir temyiz mahkemesi geçen hafta başkanın yasak kararının sadece belirli kısımlarının yürürlüğe girmesine izin vermişti.

Beyaz Saray'ın dün sunduğu talep, federal mahkemede davacılarla Başkan Donald Trump yönetimi arasında yargı üzerinden devam eden ihtilaftaki en son salvoyu oluşturuyor. Trump yönetimi, Ocak ayından bu yana belirli ülkelerden kişilerin ABD'ye girişlerini yasaklama girişimine yönelik kararnamenin üç ayrı versiyonunu yayımladı.

Getirilen kısıtlamalara karşı dava açan Hawaii eyaleti, federal göçmenlik yasasının Trump'a, Eylül ayında yayımlanan üçüncü ve son yasak kararnamesinde adı geçen 8 ülkeden altısına yasak getirme yetkisinin olmadığını savundu.

Amerikalı yetkililer Çad, İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in belirli güvenlik taraması tedbirlerini yerine getirmediğini söylüyor. Bu ülkelerin aynı zamanda nüfusu Müslüman çoğunluklu olmaları, kararnamenin ilki Ocak ikincisi Mart ayında yayımlanan ve farklı davalara konu olan versiyonlarıyla ilgili ana tartışma unsuruydu.

Hawaii'nin açtığı dava, Trump'ın son seyahat yasağındaki ülkelerden Kuzey Kore ve Venezuela'dan olanlara yönelik kısıtlamalara ise itiraz etmiyor.

San Francisco'daki 9'uncu temyiz mahkemesi 13 Kasım'da Trump yönetiminin, son yasakla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını en azından geçici olarak bozması talebini kısmen yerine getirmişti. Mahkeme kararında, hükümetin nüfusu Müslüman çoğunluklu 6 ülkeden ABD'yle hiçbir bağlantıları bulunmayan kişilere giriş yasağı getirebileceğine hükmetmişti.