Trump’a Amerika’da ilk dava!

Revize edilen Müslüman ülkelerin ABD’ye girişini yasaklama kararına karşı ABD Başkanı Donald Trump’ı mahkemeye veren ilk eyalet Honolulu oldu.

Hawai Başsavcısı, bu yasağın ülkedeki Müslüman topluma, turizme ve yabancı öğrencilere zarar vereceğini sebep göstererek Trump'ın seyehat yasağına karşı mahkemeye başvurdu.

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Eyalet avukatları ABD'ye karşı açtığı dava dosyasının Honolulu Federal Mahkemesine sundu. Eyalet daha önce de Trump'ın seyahat yasağına karşı mahkemeye başvurmuştu, ancak ülkenin diğer eyaletlerinde benzer davaların açılması üzerine dava bekletilmişti.

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Revize edilen ve 16 Mart'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasaklarla altı İslam ülkesine yeni vize verilmemesi öngörülüyor. İHA