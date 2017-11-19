Trump’a çok sert nükleer yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah opsiyonunu kullanma ihtimali hakkında konuşan Amerika Stratejik Kuvvetler Komutanı General John Hyten açıklamalarda bulundu. Hyten, "Kanunsuz olması durumunda Trump'a karşı gelirim" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sık sık ABD’yi nükleer silahla tehdit etmesine aynı tonda yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer silah kullanma ihtimaline karşı üst düzey ABD’li bir yetkiliden yanıt geldi. ABD’li senatörlerin Trump’ın nükleer saldırı başlatma yetkisini tartışmasının ardından açıklamalarda bulunan isim nükleer bomba düğmesine basma yetkisine sahip olan en üst düzeydeki isim Amerika Stratejik Kuvvetler Komutanı General John Hyten oldu.

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Hyten, Başkan Donald Trump'tan ya da herhangi bir halefinden gelebilecek nükleer saldırı emrinin kanunsuz olması durumunda buna karşı çıkacağını belirtti. Aynı zamanda hava kuvvetleri Generali olan John Hyten, Halifax'ta düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'nda bu açıklamayı yaptı.İLGİLİ HABER Trump kürsüdeyken Kuzey Kore elçisi böyle kaçtı

Hyten, “Eğer kanunsuzsa ne olacak? Ben Sayın Başkan bu kanunsuz diyeceğim ve o ne yapacak? O da yasal olan nedir diyecek? Her çeşit duruma karşılık vermek için seçenekleri gündeme getireceğiz, işler böyle yürür” dedi. Trump'ın nükleer saldırı düzenlenmesine karar vermesi durumunda Hyten kendisine yasal olan saldırı seçeneklerini sunacağını kaydetti. Hyten, konuyla ilgili Trump'la görüştüğünü de belirtti ve “Bazıları aptal olduğumuzu düşünebilir. Aptal insanlar değiliz. Bu konularla ilgili çok düşünüyoruz. Böyle bir soumluluğunuz olduğunda nasıl düşünmessiniz” dedi. Yasal olmayan emirlere uymayacağını kaydeden Hyten, bunun için hayatınızın geri kalanını cezaevinde geçirebilirsiniz dedi.