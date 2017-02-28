Trump’ın başdanışmanı rahat halleriyle tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Kellyanne Conway Oval Ofis'teki bir toplantı sırasında koltuğun tepesine çıkarak fotoğraf çekti. Danışmanın rahat ve ciddiyetsiz tavırları tepki çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Kellyanne Conway Oval Ofis'teki bir toplantı sırasında koltuğun tepesine çıkarak fotoğraf çekti. Danışmanın rahat ve ciddiyetsiz tavırları tepki çekti.

Trump, ABD’de bir dönem sadece siyahilerin gittiği tarihi üniversitelerin liderlerini Beyaz Saray’da ağırladı.

Oval Ofis’teki bu önemli toplantıda Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway rahat halleriyle rol çaldı. Toplantıyı takip eden basın mensupları, adeta evinin salonunda gibi hareket eden Conway’e odaklandı.



Conway, Trump ve ziyaretçilerinin fotoğrafını çekmek için ayakkabılarıyla Oval Ofis’teki koltuğun üstüne çıktı.

Bir noktada Conway’in koltukta dizlerinin üstünde oturarak telefonunu kontrol ettiği görüldü.

Danışmanın bu ciddiyetsiz halleri sosyal medyada da büyük eleştiri topladı.