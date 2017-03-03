ABD'de Başkan Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'in Oval Ofis'teki koltuğun üstüne çıkıp fotoğraf çekmesi tüm dünyada haber olmuştu. Conway'i eleştirmek isteyen Demokrat Kongre üyesinin münasebetsiz şakası başını derde soktu.

Trump’ın danışmanı hakkındaki bel altı şakaya tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'de Başkan Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway'in Oval Ofis'teki koltuğun üstüne çıkıp fotoğraf çekmesi tüm dünyada haber olmuştu. Conway'i eleştirmek isteyen Demokrat Kongre üyesinin münasebetsiz şakası başını derde soktu.

Washington’da Basın Kulübü Derneği’nin yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti’nin Louisiana eyaleti ikinci bölge kongre üyesi Cedric Richmond konuyu önceki gün çok konuşulan Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway’e getirdi.

“BU POZİSYONA ALIŞIK”

Conway’ın Oval Ofis’te koltuğun üstüne çıkıp dizlerinin üstüne oturması için Richmond, “bu pozisyona oldukça alışık gibi” dedi.

Ancak Kongre üyesi “şakasına” salondan beklediği tepkiyi alamadı. Dahası bu sözler, Twitter’da eleştiri topladı. Özellikle kadınların sert tepki gösterdiği Richmond’ın istifa etmesi isteniyor.

Olaya Twitter’dan tepki gösteren Trump’ın danışmanı Conway, Richmond’ı “cinsiyetçi” olmakla suçladı ve “Hödükler canımı sıkmaya başladı” yazdı.

Conway dün eleştiriler üzerine açıklama yaparak, “saygısızlık etmek istemediğini sadece fotoğraf çekebilmek için koltuğun üstüne çıktığını” söylemişti.