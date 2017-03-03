Trump’ın danışmanı hakkındaki bel altı şakaya tepkiler çığ gibi büyüyor

Washington’da Basın Kulübü Derneği’nin yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti’nin Louisiana eyaleti ikinci bölge kongre üyesi Cedric Richmond konuyu önceki gün çok konuşulan Trump’ın danışmanı Kellyanne Conway’e getirdi.
Conway’ın Oval Ofis’te koltuğun üstüne çıkıp dizlerinin üstüne oturması için Richmond, “bu pozisyona oldukça alışık gibi” dedi.
Ancak Kongre üyesi “şakasına” salondan beklediği tepkiyi alamadı. Dahası bu sözler, Twitter’da eleştiri topladı. Özellikle kadınların sert tepki gösterdiği Richmond’ın istifa etmesi isteniyor.
Olaya Twitter’dan tepki gösteren Trump’ın danışmanı Conway, Richmond’ı “cinsiyetçi” olmakla suçladı ve “Hödükler canımı sıkmaya başladı” yazdı.
Conway dün eleştiriler üzerine açıklama yaparak, “saygısızlık etmek istemediğini sadece fotoğraf çekebilmek için koltuğun üstüne çıktığını” söylemişti.