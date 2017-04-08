Trump’ın ‘durum odası’ Obama’nın fotoğrafını anımsatı

ABD Başkanı Donald Trump Florida'dan emri verdi, Akdeniz'deki gemilerden havalanan jetler Suriye'yi ilk kez vurdu. Trump'ın ekibi ile gelişmeleri izlediği durum odasında çekilen ve Beyaz Saray tarafından basına servis edilen fotoğrafı pek çok açıdan, eski Başkan Obama'nın Usame Bin Ladin operasyonunu izlediği o fotoğrafı hatırlattı.

Beyaz Saray basın danışmanı Sean Spicer fotoğrafın güvenlik gerekçeleriyle düzeltildiğini açıkladı.

Fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner dikkat çeken isimler arasında.

Odada yer almayan isimlerden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise video konferans yoluyla toplantıya dahil oldular.

Trump’ın sık sık ziyaret ettiği Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da kurulan özel güvenlikli odada yapılan toplantıdan çekilen bu kare Obama döneminde çekilen bir fotoğrafı anımsattı.

2011 yılında El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in yakalandığı operasyon yine bir durum odasında dönemin başkanı Barack Obama ve ekibi tarafından izlenmişti.

Trump’ın, birebir aynı açıdan çekilen fotoğrafı Obama yönetiminin simge haline gelen bu ‘durum odası’ fotoğrafını akıllara getirdi.