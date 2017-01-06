Trump’ın ekibiyle görüşen Almanlar şaşkın: Anlayamadık!

ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibiyle görüşmelerde bulunan Alman yetkililer, Trump'ın ne tür bir dış siyaset ve güvenlik politikası izlemek istediğini anlayamadıklarını söylediler.

ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibiyle görüşmelerde bulunan Alman yetkililer, Trump'ın ne tür bir dış siyaset ve güvenlik politikası izlemek istediğini anlayamadıklarını söylediler.

Olağan bir basın toplantısında konuşan Alman Dışişleri basın sözcüsü Martin Schaefer, “Yeni Trump hükümetinin dünyada nasıl bir dış siyaset ve güvenlik politikası izleyeceği konusunda net, tutarlı ve kapsamlı bir resim hâlâ yok” dedi.

Trump bugüne kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i birkaç kez överken, Dışişleri Bakanlığı gibi yönetiminde üst düzey mevkilere de Moskova’ya dostça yaklaşan isimleri önerdi.

Trump’ın Kremlin ile ilişkileri iyileştirmeye çalışması, Rusya’nın Ukrayna’daki rolünden dolayı Moskova’ya uygulanan Avrupa Birliği yaptırımlarının uzatılmasını destekleyen Almanya’yı rahatsız edebilir.