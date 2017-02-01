Trump’ın göçmen yasağına karşı 900 diplomat protesto muhtırası verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 900 kadar yetkili Başkan Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeden gelenlere ve göçmenlere ülkeye giriş yasağı getirmesine karşı itirazlarını belirtmek için bakanlık içi şikayet sistemini kullanarak protesto muhtırası verdiler.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 900 kadar yetkili Başkan Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeden gelenlere ve göçmenlere ülkeye giriş yasağı getirmesine karşı itirazlarını belirtmek için bakanlık içi şikayet sistemini kullanarak protesto muhtırası verdiler.

Söz konusu belgeleri gören bir kaynak, girişimin Trump’ın politikalarına karşı bir başkaldırı olduğunu söyledi.

Üst düzeyli bir bakanlık yetkilisi muhtıranın, bakanlığın “itiraz yolu ” adı verilen ve görevlilerin politika konusundaki hoşnutsuzluklarını ifade edebildikleri bir yöntemle bakanlığa vekalet eden Tom Shannon’a iletildiğini doğruladı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada muhtıradan haberdar olduğunu söylemiş ve diplomatları “Programa uysunlar, aksi halde ayrılabilirler” diyerek uyarmıştı.

İŞTE MUHTIRANIN İÇERİĞİ

Reuters’in taslağını gördüğü muhtırada başkanlık kararnamesinin ilgili ülkelerle ilişkileri bozacağı, Amerikan aleyhtarı duyguları alevlendireceği ve insani nedenlerle ABD’ye gelmek isteyenlere zarar vereceği belirtiliyor.

Muhtırada bu politikanın “ayrımcılık yapmama, adil muamele ve yabancı konuklar ve mültecilere kucak açma gibi temel Amerikan değerlerine ters düştüğü” belirtiliyor.

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Trump’ın Cuma günü imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Sudan, Yemen, Somali ve Libya vatandaşlarının ABD’ye girişini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ülkedeki havalimanlarında büyük kargaşa yaşanmış ve pek çok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.İLGİLİ HABER Ünlü falcıdan liderlerin geleceklerine ilişkin flaş yorum!