Trump’ın Reina saldırısıyla ilgili sözleri ortaya çıktı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki lüks malikanesinde verdiği yılbaşı partisinde yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Trump konuşması sırasında Reina'daki katliama da değiniyor...

İstanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ne söyleyeceği merak edilen isimlerin başında seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump geliyordu.

Ortaya çıkan yeni görüntüler, sosyal medya paylaşımı yapmadığı için sessiz kaldığı zannedilen Trump'ın yılbaşı partisinde yaptığı konuşmada Reina saldırısına değindiğini gösterdi.

Mar-a-Lago isimli malikanesinde yılbaşı partisine katılan 800 kişiye hitap eden Trump, “Sınırlarımız güçlü olacak, böylece insanlar ülkemize geldiğinde sınırlarımızı yasal yollardan geçecek. Bizim istediğimiz gibi. Bir duvar inşa edeceğiz. Bir duvar inşa edeceğiz” dedi ve konuyu İstanbul'daki saldırıya getirdi.