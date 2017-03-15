Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın vergi bilgileri sızdırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası boyunca açıklamayı reddettiği vergi bilgilerinden bir bölümü ABD medyasına sızdırıldı.

MSNBC kanalında ‘The Rachel Maddow Show’ programında yayınlanan bilgiler, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından da doğrulandı.

Trump’ın 2005 yılına ait iki sayfalık vergi ödeme bilgilerinde, kazancının 150 milyon dolar olduğu ve buna karşılık 5.3 milyon dolar federal gelir vergisi ve alternatif minimum vergi (AMT) olarak anılan ekstra 31 milyon dolar ödediği belirtildi. AMT, yaklaşık 50 yıl önce zenginlerin vergi ödemekten kaçmak için indirimlerden ve yasal boşluklardan faydalanmalarını önlemek için getirildi.

Uzmanlar, Trump’ın 150 milyon dolar gelir karşılığı olarak ödediği verginin, ortalama Amerikalının ödemesi gereken rakamdan yüzde 24 daha fazla, yüksek gelirli kişilerin ödemesi gereken rakamdan da yüzde 27.4 daha az olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü, belgelerin yasa dışı yollarla elde edildiğini savundu ve “Yine de Başkan Trump’ın dünyada en başarılı işadamlarından bir olduğunu göstermesi; şirketine, ailesine ve çalışanlarına karşı sorumluluk adına yasal olarak gereken vergiyi ödediğinin kanıtı” dedi.

ABD’de kişilerin gelir ve vergi bilgilerini açıklamanın yasak olduğuna da değinen Spicer, “Dürüst olmayan medya bunu kendi gündemlerinin bir parçası olmayı sürdürecek. Ancak Başkan, bütün Amerikalıların yararlanacağı vergi reformuna odaklanmış durumda” dedi.