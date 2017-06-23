Trump’ın yüz ifadesi mayoya ilham oldu

ABD’de bir moda şirketi, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın şok olmuş yüz ifadesinin yer aldığı mayo üretti.

ABD'de bir moda şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın şok olmuş yüz ifadesini mayo üzerine basarak satışa sundu.

Web sitesinde satışa sunduğu mayonun ilk fiyatını 59.95 dolar olarak belirleyen şirket, ardından indirim uygulayarak fiyatı 49.95 dolara düşürdü. Beloved isimli şirket, mayoyu “Formunuzu şekillendiriyor ve düzeltiyor” sloganıyla lanse ediyor.

Trump’ın gözlerinin kadınların göğüs kısmına geldiği tasarıma sahip olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken tek bir şey. O da şirketin sitesinde Trump'ın yüz ifadesi bulunan mayonun değiştirilemeyeceğini ve iade edilemeyeceğini de açıklaması.