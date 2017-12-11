Trump’tan basın mensuplarına zehir zemberek suçlama: Amerika’nın kara lekesisiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yalan haber' suçlamasıyla anaakım medyaya açtığı savaş, son birkaç haftadır yönetimi hakkındaki haberlerde büyük yanlışlar ortaya çıkmasının ardından yeniden kızıştı. Trump, 'kontrolden çıktığını' söylediği 'Yalan Haber Medyası'nın 'Amerika'nın kara lekesi' olduğunu öne sürdü.

”Bu hafta Yalan Haber Medyası’nın yayımladığı kasten yanlış ve aşağılayıcı hikayeler çok az konuşulup tartışıldı. (Yalan Haber Medyası) kontrolden çıktı — doğru habercilik onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Büyük yalanlar yazıyorlar, yalan oldukları ortaya çıkınca da geri çekmek zorunda kalıyorlar… Amerika’ya kara leke!” diye tweetleyen ABD Başkanı Trump’ı kızdıran son olay, Washington Post muhabiri Dave Weigel’in bir tweetiydi.

DOLU MİTİNGİ YARI BOŞ GÖSTERİNCE

Trump cuma günü yönetimiyle ilgili yalan çıkan haberler hakkında ABC News muhabiri Brian Ross ile CNN’i ‘yaylım ateşine’ tuttuğu Florida eyaletindeki Pensacola mitinginin dolup taştığını söylemişti. Weigel ise daha sonra sildiği tweette salonu yarısı boş gösteren bir foto paylaşıp ‘tıka basa dolu’ lafıyla dalga geçmişti. Ama fotoğraf çekildiği sırada Trump konuşmuyordu.

‘ÖZÜR VE TEKZİP TALEP EDİYORUM’

Kendisi konuşurken salonun dolup taştığını gösteren fotoğraflarla karşılık veren ABD Başkanı, Washington Post’tan Dave Weigel’in miting başlamadan saatler önce çekilmiş boş arena fotoğrafı yayımladığını, oysa o sırada binlerce kişinin içeriye girebilmek için sırada beklediğini, gerçek fotoğraflarda tıka basa dolu mitinge daha pek çok kişinin giremediğinin görüldüğünü belirtti. Trump ”YALAN HABER WaPo’dan özür ve tekzip talep ediyorum!” dedi.

”Kesinlikle özür diliyorum” diyerek bir başka muhabirin yanlışlık yaptığına dair uyarması üzerine fotoyu sildiğini belirten Weigel ”Kendi kişisel hesabımdan attığım kötü bir tweetti, Washington Post haberi değildi. 20 dakika sonra sildim zaten. Bana hitaben uyarı son dece adil” diye ekledi.

Buna rağmen Washington Post’tan ”YALAN HABER. Weigel kovulmalı” talebinde bulunan Trump, öncesinde de ‘sahtekar’ dediği Brian Ross’un ABC News’dan sadece bir ay maaşsız uzaklaştırıldığını, oysa işten atılması gerektiğini savundu.

Ay başında Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn mahkemeye çıkarıldığı sırada Flynn’in Trump aleyhine konuşacağını öne süren ABC’nin başmuhabiri Brian Ross, ‘Flynn’in seçim kampanyası sırasında Trump’ın kendisinden Rus yetkililerle temasa geçmenin yollarını bulmasını talep ettiği yönünde ifade vereceğini’ iddia etmişti. Ardından ABC News ”Yaptığımız ciddi hata için derinden üzgünüz ve özür diliyoruz. Özel yayın sırasında Brian Ross’un verdiği haber bizim editoryal standartlar incelememizden tümüyle geçirilmeden yayına konuldu. Derhal Brian Ross’u bir aylığına ücretsiz uzaklaştırdık” açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

‘CNN SON 2 YIL İÇİN ÖZÜR DİLEMELİ’

Trump, haberindeki bir hatadan ötürü özür dileyen CNN’le de ”Özür dilemişler. Ah, teşekkürler CNN. Çok teşekkürler. Son iki yıl için özür dilemeliydiniz” diye alay etti. Özür sebebi, WikiLeaks’in hacklediği Demokrat Parti Ulusal Komitesi (DNC) e-postalarından yayımlanmadan önce Trump’ın kampanya ekibinin haberdar olduğu iddiasıydı. CNN, haberdar olma tarihiyle ilgili kaynaklarının yanlış bilgi verdiğini söyleyip özür diledi, ama hiçbir sorumlu hakkında ceza açıklamadı.

Bunun üzerine ‘CNN’in kötü niyetli ve kasti bir hata yaptığını’ söyleyen Trump, haber ağının sloganının ‘Haberlerde en güvenilir isim: CNN’ olduğunu hatırlatıp ”Herkes bunun doğru olmadığını, aslında Amerikan kamuoyunu aldattıklarını biliyor. Yalan haber CNN’den çok daha güvenilir birçok yayın organı var. Onların sloganı ‘Haberlerde en güvenilmez isim: CNN’ olmalı” dedi.