Son dakika: ABD’den İstanbul’daki zirveye yanıt

İstanbul'da bugün ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı Kudüs kararı sonrası düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin lideri Abbas, ABD'nin bölgede barışı baltaladığını söylemişti. Bu açıklamalara yanıt Washington'tan geldi.

Trump’ın geçtiğimiz hafta ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından bugün İstanbul’da toplanan liderler çok kritik kararlar aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı sonrasında basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklamalarda bulundu. Abbas, Filistin’in BM’ye daimi üyelik için başvuruda bulunacağını açıklarken, Erdoğan zirvede yapılan, “ABD bölgede barışı baltalıyor” açıklamasını yineledi.

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İstanbul’dan yapılan bu açıklamaların ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. İsrail’in çok satan gazetelerinden biri olan Haaretz’e konuşan Beyaz Saray yönetiminde kıdemli bir isim, “Abbas’ın açıklamaları, bölgede barışı onlarca yıldır engelleyen bir retorik” ifadesini kullandı. İsmi açıklanmayan yetkili yaptığı açıklamada, “Başkan Trump barışa her zaman olduğu gibi bağlı. Bu tepkileri bekliyorduk ve bu retorik yıllardır barışı engelliyor. Biz planımıza bağlı kalarak İsrailliler ve Filistinliler için çok çalışacağız” ifadesini kullandı.

Haaretz’e konuşan ABD’li kıdemli yetkili, “Ayrıca detayları göz ardı ederek Trump’ın geçtiğimiz hafta gerçekten söylediği şeylere odaklanmamız gerek. Trump, İsrail’in Kudüs’teki varlığının müzakere edilmesi gerektiğini ve ABD’nin hiç kimsenin tarafında olmayarak iki devletli bir çözümü desteklediğini söyledi. Biz her iki taraf için de sıkı çalışarak barış planımıza sadık kalacağız ve doğru zaman geldiğinde, herkes hazır olduğunda barış planını devreye sokacağız” dedi.

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NETANYAHU SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR

Bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da açıklamalarda bulundu. Her ne kadar henüz resmi olarak beklediği geri dönüşleri alamayan Netanyahu, İsrail gizli servisi Mossad’ın İsrail Cumhurbaşkanlığı Konutu’ndaki etkinliğinde konuştu.

Arutz Sheva’da yer alan habere göre Netanyahu, Abbas’ın açıklamalarının kendisini “etkilemediğini” söyledi. Netanyahu, “Sonunda gerçek kazanacak ve birçok ülke Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak ve büyükelçiliklerini buraya taşıyacak” dedi.

Netanyahu, Filistinlilerin gerçeği fark etmesi gerektiğini ve barış için çalışması gerektiğini söylerken aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.