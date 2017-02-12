Trump Kuzey Kore’nin füze denemesine sessiz kaldı

Kuzey Kore, Trump'ın göreve gelişinin ardından ilk kez füze denemesi gerçekleştirdi. Böyle bir gelişme karşısında ne tepki vereceği başından beri merak konusu olan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Kuzey Kore, Trump'ın göreve gelişinin ardından ilk kez füze denemesi gerçekleştirdi. Böyle bir gelişme karşısında ne tepki vereceği başından beri merak konusu olan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

ABD ve Güney Kore’den yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore’nin bugün yeni bir balistik füze denemesinde bulunduğu ifade edildi.

Sık sık füze denemesi yapan Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelişinin ardından ilk kez girişimde bulundu.

TRUMP’TAN YORUM YOK

Washington’da Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi ağırlayan Trump’ın Kuzey Kore’yle yaşanan bu gerilime ne tepki vereceği merak ediliyordu.

Ortak basın toplantısı sırasında konuya değinen Abe, “Füze denemesi kabul edilemez. Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlara itaat etmesi gerekir” dedi.

Abe’den sonra söz alan Trump Kuzey Kore’yle ilgili yorumda bulunmadı. Trump, Japonya ile ilişkiler hakkında ise, “Herkesin şunu anlamasını istiyorum, ABD Japonya’nın arkasındadır, harika bir müttefik, yüzde 100.”

Trump’un ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Güney Koreli mevkiidaşıyla görüştü. Güney Kore Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin füze denemesini kınadıkları ve Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masaya yatırmak konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

2017’de ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, geçen sene tam 24 kez deneme yapmıştı.