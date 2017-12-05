Trump’tan Tacizle Suçlanan Politikacıya Destek

Amerika Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Alabama’da yapılacak senato üyesi seçimlerinde cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya olan aday Roy Moore’u desteklediğini açıkladı.

Trump, Pazartesi günü sabah erken saatlerde paylaştığı Twitter mesajında, “Demokratların devasa vergi kesintileri için bir oy bile vermeyi reddetmeleri, Ray Moore'un Alabama'da neden kazanması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.

ABD Başkanı, Cumhuriyetçilerin, suçu durdurmak, yasadışı göçü engellemek, Meksika sınırına duvar inşa etmek, askeri harcamaları arttırmak, kürtaja karşı savaşmak, silah edinme haklarını ve diğer konuları teşvik etmek için Kongre'de Moore'un oyuna ihtiyaçları olduğunu yazdı.

Alabama'daki yarışta Moore'un rakibi Demokrat Partili Doug Jones için “Jones'a Hayır” mesajı da paylaşan Trump, Jones'u Senato azınlık lideri Charles Schumer ve Temsilciler Meclisi azınlık lideri Nancy Pelosi'nin “kuklası” olmakla suçladı.

Trump'ın bu açıklamalarından kısa süre sonra 70 yaşındaki Roy Moore bir teşekkür mesajı yayınladı ve Başkan Trump'a desteği için minnettar olduğunu ve onun ‘önce Amerika' sözünü tutarak, bataklığı kurutmasına yardımcı olmak için sabırsızlandığını belirtti.

Başkan Trump, Alabama Yüksek Mahkemesi tarafından iki kez federal mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle görevden alınan eski başyargıç Roy Moore'u bugüne dek açıkça desteklememişti.

Roy Moore'un, federal mahkeme kararına rağmen Musa’nın “10 Emir”ini taşıyan iki tonluk bir granit plakayı adliye binasının girişine koyması, daha sonra da eyalet yetkililerinden eşcinsel evliliklere olanak tanıyan ABD Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması emri vermesi nedeniyle görevden alınmıştı.

Roy Moore yıllar önce, 30 yaşında olduğu dönemde, iki genç kıza cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Şu anda 50'li yaşlarında olan kadınlar ergen oldukları yaşta Moore'un cinsel istismarına uğradıklarını söylerken, bir başka kadın kendisiyle buluşmak istediğini iddia etti. Moore suçlamaları reddediyor ve hakkındaki haberleri ‘sahte' olarak niteliyor.

Kendisi 30'lu yaşlardayken, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Moore, kendi partisinin liderleri dahil olmak üzere tüm “çekil” baskıları ve suçlamalara rağmen iddiaları reddediyor ve yarıştan çekilmemekte ısrar ediyor. Son yapılan bir anket de Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 17'sinin suçlamalara inandığını ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 71'i iddiaların arkasında Demokratların ve medyanın olduğuna inanıyor.