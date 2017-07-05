TU Berlin: Bugün Yıldırım’a fahri doktora unvanı verilmezdi

Berlin Teknik Üniversitesi Akademik Senatosu, Yıldırım’a verilen doktora unvanı konusunda "üzgün" olduğunu, ancak unvanın iptalinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı.

Berlin Teknik Üniversitesi’nin Akademik Senatosu salı günü, Başbakan Binali Yıldırım’a 2011 yılında Ulaştırma Bakanı iken verilen fahri doktora unvanına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversite yönetiminin, o dönem verilen fahri doktora unvanından dolayı “üzgün” olduğu belirtildi ve “Sayın Yıldırım’a bugün böyle bir unvan verilmezdi” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte açıklamada “yapılan incelemeler sonucu doktora unvanının iptal edilmesinin hukuki olarak mümkün olmadığı” belirtildi.

“Şu anki hükümetin eleştirel ve hükümet yanlısı olmayan bilim insanlarına karşı tavrının kesinlikle kabul edilemeyeceğine” vurgu yapılan açıklamada, araştırmacıların disiplin soruşturmasına tabi tutulduğu, işten çıkarıldığı, tutuklandığı ve yurtdışına çıkışlarının engellendiğine yer verildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Berlin Teknik Üniversitesi’nin Akademik Senatosu’nun açıklamasında Yıldırım'ın bu konulardaki tutumunun “kınanması gereken” bir tavır olduğu belirtildi.

Artık tek kriter: Bilimsel verim

Berlin Teknik Üniversitesi, bundan sonra fahri doktora unvanı verilirken daha eleştirel bir gözle karar alınacağını açıkladı ve bilimsel açıdan fevkalade verimin göz önünde tutulacak tek kriter olması gerektiğini kaydetti.

Akademik Senato, yapılan açıklamayla, Türkiye'deki güncel durumun kamuoyunun gündeminde kalmasına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Yıldırım'ın fahri doktora unvanı, Berlin Teknik Üniversitesi’ni aylardır meşgul ediyor. 2016 yılı sonunda açık bir mektupla üniversite yönetimini eleştiren Almanya Kürt Toplumu, fahri doktora unvanı alırken ulaştırma bakanlığı yapan Yıldırım'ın artık Başbakan sıfatıyla, muhaliflere yönelik baskıda ve ‘Türkiye'nin bir diktatörlüğe dönüşmesinde' önemli rol oynadığını vurgulamış ve unvanın iptalini talep etmişti.

Ardından üniversitede açılan bir kampanyada da 600'den fazla imza toplanmıştı.