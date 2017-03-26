Tüm dünyayla aynı zamanda karanlığa büründüler

Dünya Saati etkinliği kapsamında, Türkiye'deki anıtsal yapılar, tüm dünyayla aynı zamanda, bir saatliğine karanlığa büründü.

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte, İstanbul’da, aralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi ve statların bulunduğu yüzlerce anıtsal yapının ışıkları kapatıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından organize edilen Dünya Saati etkinliğinde bu yıl, ana tema iklim değişikliklerinin tehdit ettiği Akdeniz Ormanları oldu. Bu amaçla tüm dünyada aralarında Eyfel Kulesi, Sydney Opera Binası’nın da olduğu 400’ün üzerinde anıtsal yapı saat 20.30’dan itibaren karanlığa büründü.

Etkinlik kapsamında, Türkiye’de başta İstanbul’daki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ortaköy Büyük Mecidiye Camii, Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı, Yeni Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Kulesi ve Beşiktaş Vodafone Arena olmak üzere birçok tarihi bina, anıtsal yapı, üniversite binaları ve stat ışıkları bir saatliğine kapatıldı.

Etkinlik çerçevesinde, Akdeniz Ormanları’nın korunması için bir bağış kampanyası da düzenlendi. WWF-Türkiye, Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu projesine destek olmak isteyenleri ORMAN yazıp, 8486’ya bir mesaj atarak projeye 10 TL bağışta bulunmaya çağırıyor.

AKDENİZ ORMANLARI TEHDİT ALTINDA

Türkiye’de iklim değişikliğinden etkilenecek en önemli bölgelerden biri Akdeniz Havzası. Akdeniz Havzası’nda yakın gelecekte yoğun sıcaklık ve kuraklık artışı bekleniyor. Bu durum hem doğrudan (kuraklık, sıcaklık dalgası) hem de dolaylı yollardan (yangın, hastalıklar, istilacı türler, bazı türlerin bölgeden göçü ve soyunun tükenmesi) önemli sorunlara yol açabilir. Ağaçların görece uzun ömürlü olması çevresel değişimlere hızlı uyum sağlamalarını engellediği için ormanlar iklim değişikliğine en hassas ekosistemler arasında yer alıyor. DHA