Türk Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya, Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Almanya, Die Welt’in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Alman hükümetinin Yücel’in mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Almanya-Türkiye ilişkileri son dönemin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya” dedi.

‘GAZETECİLER HER İKİ ÜLKEDE YASALARLA KORUNUYOR’

Gabriel, Yücel’in tutuklanmasıyla ilgili 24 saatten kısa sürede yaptığı ikinci açıklamada, gazetecilerin Almanya ve Türkiye anayasaları tarafından korunduğunu ve demokratik olduğunu, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen hiçbir ülkenin, gazetecilerin peşine düşmek için yargıyı kullanamayacağını belirtti.

‘GAZETECİLER SUSTURULUR, HAKİMLER HAPSE ATILIRSA SESSİZ KALMA DÖNEMİ BİTER'

Maas, “Ancak gazeteciler susturulur, hakimler görevden uzaklaştırılır ve hapse atılırsa, o zaman sessiz kalma dönemi biter. O zaman bizim de bunu açıkça eleştirmemiz gerekir. Aydınlatıcı ve eleştirel gazetecilik olmadan, demokrasi özgür değildir. Ve bağımsız yargıçlar olmadan hukuk devleti çalışamaz” ifadelerini kullandı.

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Alman Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel’in tutuklanmasını eleştirerek, Almanya’yı ziyaret etmek isteyen siyasetçilerin basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Maas, Yücel’in tutuklanmasının ‘tamamen orantısız’ bir adım olduğunu, temel Avrupa değerlerine bağlı kalmadığı takdirde Ankara’nın AB’ye tam üye olma ihtimalinin imkansızlaşacağını belirtti.