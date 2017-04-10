Türk Hava Yolları Doğumhanesi!

Türk Hava Yolları'nı büyük reklamlarla, dünyanın en büyük spor kulüplerine sponsorluklarıyla tanıyoruz. Bu kez THY'nin adı çok güzel bir şeyle anılıyor. Minicik bir bebek dünyaya gözlerini ilk defa THY uçağında açtı!

Doğum yapmak başlı başına zor bir iş. Ama bu işi yerin binlerce üzerinde yapmak normal korku ve zorluğu da binlerce kez katlıyor.

Uçakta doğum yapmak zorunda kalan Nafi Diaby’nin şansı ise, Gine’nin başkenti Konakri’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait TK538 sefer sayılı uçakta bulunmasıydı. THY’nin kabin ekibi Diaby’nin bebeğini en iyi şekilde doğurması için elinden geleni yaptı.

Havayolunun yaptığı açıklamaya göre, Diaby 42.000 feet (12.801 metre) yükseklikteyken doğum sancıları çekmeye başladı. Hiçbir anne adayının yaşamak istemeyeceği bir durum…

Kabin ekibi Nafi’nin acı içinde olduğunu anladı ve hamile kadının doğum yapmak üzere olduğunu anladığı gibi ekip ve uçağın yolcuları yardım etmek için koşuşturdu. Sonuç olarak ne mi oldu? Tatlı mı tatlı bir kız çocuğu!

Yeni doğan bebeğin adı Kadiju ve tam anlamıyla mükemmel. Uçak Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’ya indiği anda anne ve yeni doğmuş kızı hastaneye kaldırıldı. Havayolundan gelen açıklama, ikilinin çok iyi olduğunu sadece biraz yorgun olduklarını belirtiyor.

28 – 35 hafta arası hamile olan kadınların uçağa binerken doktor raporu alması gerekiyor. THY, 28 haftalık hamile olan Diaby’nin raporlu olduğunu söyledi. Ama doğum zamanı geldiğinde kimse ona dur diyemez!

Kadiju daha 1 haftalık bile değilken bizim tanıdığımız en havalı kişilerden birisi oldu. Çünkü doğum belgesinde kocaman harflerle “Uluslararası sularda doğdu.” yazıyor.

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