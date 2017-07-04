Türk Playboy tavşanı Meksika’da gözaltına alındı

Aralarında Türk manken Elif Çelik'in de olduğu 3 Playboy güzeli Meksika'da gözaltına alındı. Meksikalı yetkililer, güzellerin sadece turist vizesi olmasına rağmen para kazanmak için etkinliklere katıldığı ve çalışma vizelerinin olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada 227 bini aşkın takipçisi olan manken Elif Çelik’in başı belada… Meksika’da bulunan Çelik’in Playboy partisine gittiği ve bu etkinlikten para kazanması Meksikalı yetkilileri alarma geçirdi.

Amerikalı manken Lauryn Elaine ve Fransız manken Marie Brethenoux’la birlikte Merida’daki Playboy Music Fest’e katılan Çelik, sosyal medyadan da etkinlikle ilgili paylaşım yaptı. Genç mankenler hayranlarıyla bir araya gelip fotoğraf çektirirken, gece yarısı Meksikalı güvenlik görevlileri partiyi bastı ve herkesin kimliğini ve pasaportunu kontrol etti.

3 kadının çalışma izninin olmadığını belirleyen yetkililer Çelik, Elaine ve Bretheonoux’yu gözaltına aldı. Çelik konuyla ilgili, “Partide eğlenirken gelip bizi gözaltına aldılar. Daha sonra pasaportlarımıza baktılar. Hayatımda daha önce bu kadar korkunç bir an yaşamamıştım” dedi.

Daha sonra Playboy Mexico’dan yetkililer duruma müdahale ederek, genç kadınların özgürlüğe kavuşmasını sağladı. Şirket, “yanlış anlaşılma” olduğunu açıklarken, “Güvenlik güçleri ve federal polis arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve bizim davet ettiğimiz bazı isimler zor anlar yaşadı” dedi.