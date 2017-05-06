‘Türkiye bir daha bir araya gelemeyecek kadar bölündü’

ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı John Sitilides, Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Türk toplumunda uzun zamandır zaten var olan ve zaman zaman kendini gösteren bölünmenin, referandumdan sonra artık bir araya gelemeyecek kadar açıldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı John Sitilides, Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri Amerika'nın Sesi'ne değerlendirdi. Türk toplumunun referandum sonuçları yüzünden iyice bölündüğünü savunan John Stilides, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce bu kadar kesin hatlı bir bölünme yaşanmadığını söyledi.

‘YARISI NEFRET EDİYOR’

“Ülkenin yarısı Erdoğan'ı çok severken yarısı ondan nefret ediyor. Bu fark eskiden bu kadar belirgin değildi ancak referandum sonrası bu bölünme daha da ortaya çıktı. Amerika'dan baktığımızda benim endişelendiğim konu, ülkenin tekrar bir araya gelemeyecek kadar siyasi açıdan bölünmüş olması. Bu siyasi bölünme Türkiye iç politikasını önümüzdeki dönemlerde daha da istikrarsız bir hale getirme potansiyeli taşıyor.”