Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları, Rusya’nın doğusuna vizesiz girebilecek

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları için Rusya'nın Uzak Doğu'da bulunan bölgeleri için vize muafiyeti getirileceğini belirtti.

Medvedev, “Birkaç gün önce kolaylıklardan faydalanabilecek ülke listesini onayladım. İş adamları ve turistlere Rusya vizesini almak için geleneksel prosedürü gerçekleştirmeye gerek kalmayacak. Yabancıların kişisel bilgilerini özel internet sayfasında belirtmesi yeter. Uzak Doğuda modern altyapıyı oluşturuyoruz, Mart ayında Vladivostok serbest limanına girme kurallarına ilişkin yasa onaylanmıştı“ dedi.

Turistler ve iş adamları için vize muafiyetinin uygulanmasının Uzak Doğu’nun turizm ve yatırım cazibesini arttıracağından emin olduğunu dile getiren Medvedev, bu bölgeye daha çok turist geldiğinde Uzak Doğunun ek gelir kaynağı oluşturulacağının altını çizdi.

Rusya Hükümeti sayfasından yapılan açıklamada, söz konusu listeye Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Şam, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya olmak üzere 18 ülkenin dahil edildiği bildirildi.

DHA