Türkiye ile Gümrük Birliği’ni yenilemek, AB’nin çıkarına

AB yetkilisi Mogherini’nin danışmanı Nathalie Tocci, "Türkiye’nin kendini kaybetmesi tehlikesine karşı" Gümrük Birliği müzakerelerinin başlatılması gerektiğini savundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin özel danışmanlığını yapan, Roma merkezli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci, AB-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir dip noktasında olunduğuna dikkat çekerek “AB-Türkiye ilişkileri kopma noktasına gelemeyecek kadar güçlü” dedi.

‘TAM ÜYELİK SEÇENEK DEĞİL’

Schulz: Alman tutuklular serbest bırakılmazsa, Gümrük Birliği genişletilmemeli

Deutche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tocci, ‘AB Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması için nasıl bir reçete öneriyorsunuz?’ sorusunu şöyle cevapladı:

“Mevcut siyasi iklimi dikkate aldığımızda, tam üyelik müzakereleri, gerilimin aşılması için gerçekçi bir seçenek oluşturmuyor. Gerilimin aşılması için reçete Gümrük Birliği’nin yenilenmesi için siyasi bir yöntem bulunması. Çünkü Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, kamu ihaleleri, uyuşmazlıkları çözme gibi alanları kapsayacak. AB üyelik süreci gibi geniş kapsamlı olmasa da, mutabık kalınacak kurallar zemininde güçlü, kapsamlı bir ilişki inşa edilmesini sağlayacak. Ayrıca Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, AB’nin de çıkarına.”

’28 AB ÜYESİ İÇİNDE EN ÇOK ALMANYA’YA FAYDA SAĞLAR’

Alman Hükümeti’nin, Türkiye’deki Alman vatandaşı siyasi tutuklular serbest bırakılmadığı sürece Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna onay vermeme kararının hatırlatılması üzerine ise Tocci şöyle konuştu:

“Almanya’da yeni hükümet kurulana kadar bu konuda adım atılması imkânsız, bu doğru. Ancak AB ile Türkiye arasında kurallara dayalı bir ilişki kurulabilmesi, 28 AB üyesi ülke arasında en çok Almanya’nın çıkarına. Dürüst olmamız gerekirse artık Türkiye’nin üyelik süreci de şu anda masada olmadığına göre bu süreç en çok Almanya’nın çıkarına olur.”

‘TÜRKİYE EKONOMİSİNİ, KATAR’IN EKONOMİK DESTEĞİ AYAKTA TUTUYOR’

Tocci, Türkiye’ye mali yardımların kısıtlanması kararını da değerlendirdi. Kararın etkili olup olmayacağı konusunda şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’nin bir ekonomik krize sürüklenmemiş olmasının başlıca nedeninin, Katar’ın ekonomik desteği, sağladığı nakit akış. Türkiye’nin Suudi Arabistan-Katar geriliminde aldığı tavır nedeniyle bu desteğin süreceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla AB’nin mali kısıtlamalarının ne kadar etkili olabileceği konusunda çok da emin değilim..” Sputnik