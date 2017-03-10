Türkiye ile Rusya arasında tarihi anlaşma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından önce iki ülke bakanları anlaşmaları imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısından önce iki ülke bakanları anlaşmaları imzaladı.

Türkiye ile Rusya arasında ikili anlaşmalar imzalandı. İmza töreninden sonra iki lider açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. İki lider, ortak basın toplantısı düzenledi, Basın toplantısından önce iki ülkenin Bakanları yapılan anlaşmaları imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme 2.5 saat sürdü.

Basın toplantısında ilk olarak ev sahibi Putin konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin’in yapmış olduğu konuşmasından satırbaşları:

* Türkiye en önemli partnerlerimizden biridir. Türkiye Rusya’nın en önemli ticari partnerlerinden bir tanesidir. 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu kuruluyor. Geleceğe dönük planlar projeler belirledik.

* Terörle mücadelede çabalar birleştirilecek. Türk partnerlerimizle terör örgütlerine karşı mücadelede kararlıyız.

* Yeni ortak yatırım fonu kuruyoruz. Nükleer santral ve Türk akımı çevre dostu projeler. Sanayi ortaklıklarının kurulması konusunda da anlaştık.

* Milli para birimlerinde ticareti görüştük.

* Türkiye truzimde yeniden gözde ülke oluyor.

* Bir kez daha Türk Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ayrıca sıradaki toplantıyı Türkiye’de yapacağız.

Putin’in ardından söz alan Erdoğan ise şunları söyledi:

* Köklü ve özel ilişkilerimizi geliştirmede kararlıyız.

* Maalesef 2015 yılı sonunda bizler derinden yaralayan bir hadise sebebiyle çok zaman kaybettik.

* Siyasi düzeydeki diyalog ekonomi alanında da olmalı.

* Turizm alanında rekora imza atmak istiyoruz. Ben buradan Rus dostlarımızı ülkeme davet ediyorum.

* Rusya’nın ekonomik ilişkiler konusunda kısıtlamaları tamamen kaldırmasını bekliyoruz.

* Milli paralarla ticaretin artmasını istiyoruz.

* Bugün imzaladığımız anlaşmalarla güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk- Rus Ortak Yatırım Fonu’nun 1 milyar dolar sermaye ile kurulması atılmış ciddi bir adımdır.

* Suriye konusu üzerinden hassasiyetle durduk. Karadeniz Ekonomik İşbirliği üzerinde hassasiyetle durduk. Karabağ konusu üzerinde durduk.

* Suriye’de insani yardım konusunda işbirliği yapacağız.

* Astana süreci başarılı geçti.

* Terör örgütlerinin ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz.. Bütün konularda hemfikir olmasak da iletişim kanallarını açık tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

PUTİN: İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN İŞBİRLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ

Türkiye ile Rusya arasındaki istihbarat paylaşımıyla ilgili soruya yanıt veren Putin, Suriye’de ateşkesin bu sayede sağlandığı söyledi. Putin, “İstihbarat birimlerinin işbirliğini takdir ediyoruz” dedi.

Erdoğan ise bu soruya verdiği yanıttı, iki ülkenin askeri birliğinin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. “Suriye’de askeri adımlarda her türlü askeri işbirliği var” diyen Erdoğan, insani yardımlar konusunda da bu işbirliğini devam ettirmede kararlı olduklarını kaydetti.

Bu arada Erdoğan, sabah saatlerinde Büyükçekmece’de yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşları için baş sağlığı diledi.

ERDOĞAN: IRAK VE SURİYE’NİN PARÇALANMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirten Erdoğan, “Buların parçalanmasına tahammülümüz yok” dedi.

Fırat Kalkanı harekatında El Bab’dan sonraki hedef olarak belirlenen Menbiç’le ilgili de konuşan Erdoğan, “Koalisyon güçleriyle işbirliği istiyoruz ifadelerini kullandı.

PUTİN: İŞ VİZESİNE YÖNELİK YASAKLAMA KALDIRILACAK

Türk vatandaşlarına yönelik iş vizesi kısıtlamanın kaldırılması kararı alındığını açıklayan Putin, “Rusya’da inşaat alanında Türklerin çalışması için getirilen yasak yakın zamanda kaldırılacak” dedi.

ERDOĞAN, PUTİN’İ İSTANBUL’A DAVET ETTİ

Erdoğan, ÜDİK zirvesindeki konuşmasında Putin’e hitaben, “İstanbul’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİK) toplantısı düzenlenecek. Sizi bu toplantıya davet ediyorum. Umarım gelebilirsiniz” dedi.

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