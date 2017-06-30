‘Türkiye iyi iş çıkarıyor ama…’

Economist dergisi, Türkiye'nin mülteci durumunu mercek altına aldığı bir makale yayımladı. Economist, "Türkiye mültecilere bakıyor ama entegre etmeyi başaramıyor" yorumunu yaptı.

Dünyanın önde gelen dergilerinden Economist, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumunu ele aldığı bir makale hazırladı. Dergide yer alan makalede, “Türkiye mültecilere bakıyor, ancak entegre etmeyi başaramıyor, Suriyeliler sürekli en alt sınıf olarak kalırsa ülke sorun yaşayabilir” ifadeleri yer alıyor.

Economist’te, Kahramanmaraş’ta klimalı konteyner evlerle yapılan, 24 bin Suriyeli ve Iraklı’nın kaldığı mülteci kampını öven ve kusursuz olduğu yazarken Türkiye’nin yeni gelenlerin entegrasyonları için çok fazla çaba harcamadığını öne sürdü.

İstihdam piyasasının büyük ölçüde mültecilere kapalı olduğunu ifade eden dergi, Türkiye’nin geçen yılın başında Suriyeliler’in çalışma iznine başvurma hakkı verdiğini ve şu ana dek sadece 20 bin çalışma izni verildiğini vurguluyor.

Bir başka sorunun da eğitim olduğunu vurgulayan dergi okul yaşındaki 900 bin Suriyeli çocuğun yüzde 60’ından azının bir okula kaydolduğunu ve sadece yüzde 18’inin kamplardaki eğitim merkezlerine değil de, normal okullara gittiğini aktarıyor.