Son dakika… Türkiye Twitter’da ‘yasak’ şampiyonu

Türkiye mikro blog sitesi Twitter'da "yasak şampiyonu" oldu. Listede bizi Fransa, Rusya, Almanya ve Endonezya izledi.

Türkiye mikro blog sitesi Twitter'da "yasak şampiyonu" oldu. Listede bizi Fransa, Rusya, Almanya ve Endonezya izledi.

Twitter’ın geçen yıla dönük Şeffaflık Raporu’nda Türkiye, en çok yasak talebinde bulunan ülke oldu. Son 6 ayda Türkiye’den 3 bin 76 içerikle ilgili ‘kaldırma’ talebi geldiği ortaya çıktı.

Bu taleplerin 2 bin 232’sinin hükümet organları, polis ile başkaca kurumlar ve kişilerden, 844’ünün de mahkemeler aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Türkiye’nin Twitter’dan 493 hesapla ilgili bilgi istediği de raporda yer aldı.

Yılda iki kez güncellenen rapora göre; hesaplarla ilgili Twitter’a 8 bin 417 hesaba rapor iletildi. Türkiye’den gelen başvurular sonucu 290 hesapla ilgili kısıtlama kararı verildi. İçerik silme taleplerinin 489’u uygun görüldü ve kaldırıldı.

Ayrıca Twitter, kendi kurallarını ihlâl ettiği için 544 içerik kaldırdı.

Öte yandan Twitter, 314 mahkeme kararına ifade özgürlüğü prensipleriyle bağdaşmadığı ve söz konusu içeriğin mahkemece açıkça belirtilmediği gerekçesiyle itiraz etti. Rapora göre; Twitter, 2016’nın ilk 6 ayında 5 itirazında başarılı olurken, yılın son döneminde şirketten yapılan hiçbir başvuru kazanılamadı.

Twitter’in raporunda dünya genelinde toplam 13 bin 22 hesaba yasak getirilmesi istendiği belirtilirken, Türkiye’den gelen hesap kapatma başvurularında rekor bir artış olduğu vurgulandı.

Sosyal medya yasağı konusunda Türkiye’yi 1334 başvuru ile Fransa izledi. Rusya 522, Almanya 236, Endonezya 176, ABD 102, Hindistan 97, Japonya 82 ve İngiltere 66 kullanıcı hesabının yasaklanması için Twitter’a başvuruda bulundu.