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‘Türkiye ve Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandı’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya ile Suriye’deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için toplantılar yapıldığını, toplantı sonucunda Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandığını bildirdi.
21:5612 Ocak 2017
Dünya
‘Türkiye ve Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandı’
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rusya ile Suriye’deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için toplantılar yapıldığını, toplantı sonucunda Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında mutabakat muhtırası imzalandığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için heyetler arası toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıların sonuncusu 12 Ocak 2017 tarihinde Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da yapılmış ve toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Bahse konu belgenin maksadı, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirlemektir” denildi.

İHA

Son güncelleme: 23:1712.01.2017
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