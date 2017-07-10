“Türkiye’de otel tanıtımında sanıyordum”

Geçtiğimiz hafta Bodrum'da mavi tur yaparken genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan "En seksi mahkum" Jeremy Meeks'in eşi açtı ağzını yumdu gözünü.

İki çocuğunun babası olan Jeremy Meeks’ten boşanma kararı aldığını söyleyen Melissa Meeks, samimi açıklamalarda bulundu. Topshop’ın sahibinin 26 yaşındaki kızı Chloe Green ile Bodrum’da yakalanan Meeks’in bu hamlesini, “Kalbime hançer saplandı” şeklinde yorumlayan 38 yaşındaki Melissa, yaşadıkları tartışmayı İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

Melissa Meeks, “Jeremy Los Angeles’a geldiğinde bana sürekli, ‘Üzgünüm sen bunu hak etmiyorsun’ dedi. Boşanmayı konuştuk ve ben ona bu evliliğin kurtarılamayacağını söyledim o da kabul etti. Evliliğimiz bitiyor” dedi.

Meeks, 33 yaşındaki kocasının Türkiye’de bir otelin tanıtımı için masumane bir iş gezisine gittiğini düşündüğünü söylerken, fotoğrafları görünce hem Jeremy Meeks’e hem de Green’e öfkeli olduğunu söyledi. Meeks, “Green, Jeremy’nin evli olduğunu biliyordu ve buna rağmen onu ayarttı. Bir kadın nasıl böyle bir şeyi yapabilir? Ben çocuklarıma bunu nasıl anlatacağım” dedi.

Meeks, gecenin bir yarısı telefonuna mesajlar geldiğini ve kocasının sevgilisiyle öpüşürken fotoğraflarının geldiğini söylerken kendisinin ve çocuklarının bu olayın kurbanı olduğunu da sözlerine ekledi.